Последнее дополнение к Remnant 2 наконец получило дату выхода — трейлер The Dark Horizo...

Последнее дополнение к Remnant 2 наконец получило дату выхода — трейлер The Dark Horizon и нового бесплатного режимаИздательство Arc Games (в прошлом Gearbox Publishing) и разработчики из студии Gunfire Games сообщили дату выхода третьего дополнения к кооперативному ролевому экшену Remnant 2.
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