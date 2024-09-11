Последнее дополнение к Remnant 2 наконец получило дату выхода — трейлер The Dark Horizo...

Последнее дополнение к Remnant 2 наконец получило дату выхода — трейлер The Dark Horizon и нового бесплатного режимаИздательство Arc Games (в прошлом Gearbox Publishing) и разработчики из студии Gunfire Games сообщили дату выхода третьего дополнения к кооперативному ролевому экшену Remnant 2.