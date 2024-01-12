Подростки напали на продавца во время кражи алкоголя из магазина в Усолье-Сибирском

5 января четверо подростков украли алкоголь из супермаркета в Усолье-Сибирском. При этом они распылили перцовый баллончик в лицо продавца, который пытался предотвратить кражу, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.
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