В Белгородской и Курской областях за ночь сбили 27 украинских беспилотников

Губернатор Старовойт сообщил, что пострадавших нетМинобороны РФ сообщило, что в ночь на 15 октября средства противовоздушной обороны перехватили 27 украинских беспилотников над территорией России, сообщает Минобороны.
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