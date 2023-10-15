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В Белгородской и Курской областях за ночь сбили 27 украинских беспилотников

В Белгородской и Курской областях за ночь сбили 27 украинских беспилотников

Губернатор Старовойт сообщил, что пострадавших нетМинобороны РФ сообщило, что в ночь на 15 октября средства противовоздушной обороны перехватили 27 украинских беспилотников над территорией России, сообщает Минобороны.

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