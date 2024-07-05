Зрительная иллюзия — это искажение, когда наше визуальное восприятие не соответствует реальности. Случается такое из-за особенности работы нашего зрительного аппарата или специфических характеристик объектов, на которые мы смотрим.
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