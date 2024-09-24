Автомобилисты устроили охоту на опоры ЛЭП – энергетики в замешательстве

Число перерывов электроснабжения из-за действий граждан выросло на 42 %. В Новосибирской области в последнее время значительно увеличилось число технологических нарушений в охранных зонах ЛЭП, вызванных действиями посторонних.
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