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Первая лига. СКА примет «Шинник», «Балтика» против «Алании», «КАМАЗ» сыграет с тульским «Арсеналом»

Лидеры таблицы Первой лиги «Алания» и «Балтика» встретятся в 17-м туре.  «Енисей» примет «Кубань», «Рубин» сыграет с махачкалинским «Динамо» на выезде, «КАМАЗ» будет противостоять тульскому «Арсеналу».

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