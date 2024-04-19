Милорад Додик заявил, что убийство 8000 мусульман в Сребренице не было геноцидом

Парламент автономной Республики Сербской, которая входит в состав Боснии и Герцеговины, в четверг одобрил доклад, утверждающий, что убийство 8 тысяч мусульман сербскими силами в Сребренице не было геноцидом, сообщает Detektor.
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