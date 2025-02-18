Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

Китай рад видеть все усилия, направленные на достижение мира, включая достигнутый между США и Россией консенсус в отношении мирных переговоров - МИД КНР

Пекин, 18 февраля /Синьхуа/ -- Китай рад видеть все усилия, направленные на достижение мира, включая достигнутый между США и Россией консенсус в отношении мирных переговоров, сказал официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь во вторник.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх