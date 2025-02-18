Китай рад видеть все усилия, направленные на достижение мира, включая достигнутый между США и Россией консенсус в отношении мирных переговоров - МИД КНР

Пекин, 18 февраля /Синьхуа/ -- Китай рад видеть все усилия, направленные на достижение мира, включая достигнутый между США и Россией консенсус в отношении мирных переговоров, сказал официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь во вторник.