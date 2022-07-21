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Депутат бундестага Вагенкнехт указала на неминуемый крах ФРГ из-за экономической войны с РФ

Депутат бундестага Вагенкнехт указала на неминуемый крах ФРГ из-за экономической войны с РФ

Политическому руководству Федеративной Республики Германия в крайней степени необходимо остановить противостояние с Российской Федерацией в экономической сфере в связи с тем, что в противном случае вся промышленность страны будет уничтожена.

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