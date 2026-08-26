В США потерпел крушение вертолёт Black Hawk сил специальных операций Военный вертолёт UH-60 Black Hawk армии США потерпел крушение в штате Колорадо.
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В США потерпел крушение вертолёт Black Hawk сил специальных операций Военный вертолёт UH-60 Black Hawk армии США потерпел крушение в штате Колорадо.
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