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Парламентская газета

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Кабмин поддержал инициативу о запрете увольнения вдов участников СВО

Кабмин поддержал инициативу о запрете увольнения вдов участников СВО

Правительство РФ поддержало законопроект, защищающий права вдов погибших участников спецоперации. Об этом «Парламентской газете» сообщил автор инициативы, член Комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко.

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