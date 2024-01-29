Кабмин поддержал инициативу о запрете увольнения вдов участников СВО

Правительство РФ поддержало законопроект, защищающий права вдов погибших участников спецоперации. Об этом «Парламентской газете» сообщил автор инициативы, член Комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии