Авиакомпания "Камчатка" прекратила работу

США отозвали единственный самолет перевозчика и расторгли договор на поставку других самолетов.Авиакомпания «Камчатка», получившая сертификат эксплуатанта в августе прошлого года, приняла решение прекратить деятельность «ввиду отсутствия самолетов».
США отозвали единственный самолет перевозчика и расторгли договор на поставку других самолетов.Авиакомпания «Камчатка», получившая сертификат эксплуатанта в августе прошлого года, приняла решение прекратить деятельность «ввиду отсутствия самолетов».
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