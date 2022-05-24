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Авиакомпания "Камчатка" прекратила работу

Авиакомпания "Камчатка" прекратила работу

США отозвали единственный самолет перевозчика и расторгли договор на поставку других самолетов.Авиакомпания «Камчатка», получившая сертификат эксплуатанта в августе прошлого года, приняла решение прекратить деятельность «ввиду отсутствия самолетов».

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