Назначен директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области

В правительстве Ивановской области объявлено о новом кадровом назначении. На должность директора департамента жилищно-коммунального хозяйства региона - члена правительства Ивановской области назначена Любовь Белина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии