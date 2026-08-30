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Назначен директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области

Назначен директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области

В правительстве Ивановской области объявлено о новом кадровом назначении. На должность директора департамента жилищно-коммунального хозяйства региона - члена правительства Ивановской области назначена Любовь Белина.

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