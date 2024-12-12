Подарил конфеты, стали общаться: преподаватель физики женился на ученице

В 19 лет Александр Траутвейн пришел преподавать в школу, где училась Ирина. В Купинском районе Новосибирской области семья Александра и Ирины Траутвейнов отметила хрустальную свадьбу – 15-летний юбилей совместной жизни в браке.
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