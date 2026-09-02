В Марьиной Роще обсудили благоустройство дворов

В сквере в 8–9-м проездах Марьиной Рощи состоялась встреча главы управы района Александры Фадеевой, заместителя главы управы Наталии Бутузовой и общественного инспектора СВАО Владислава Гусева с местными жителями.
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