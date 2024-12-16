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Олигархи Рублевки объяснили aif.ru, почему Пугачева с Галкиным

Олигархи Рублевки объяснили aif.ru, почему Пугачева с Галкиным

Олигархи Рублевки, которые до побега народной артистки СССР Аллы Пугачевой и комика Максима Галкина* в Израиль часто нанимали этих артистов на корпоративы в своих особняках, объявили бойкот экс-примадонне и юмористу-иноагенту.

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