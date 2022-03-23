Спорт Уик-Энд

7 подписчиков

Евгений Алдонин: Лимит не работает в нашей стране. Он должен помогать развивать молодых игроков, а не увеличивать им зарплату

Евгений Алдонин: Лимит не работает в нашей стране. Он должен помогать развивать молодых игроков, а не увеличивать им зарплату

Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин поделился мнением о новом лимите. Глава РФС Александр Дюков заявил, что новый вариант лимита уже обговорен с министерством спорта.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх