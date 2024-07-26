Инвестор возведет технопарк в бывшей промзоне «Вагоноремонт»

Содействие в создании и развитии технопарка, который инвестор возведет по программе комплексного развития территорий (КРТ) на участке бывшей промзоны «Вагоноремонт» в районе Восточное Дегунино будет оказано со стороны городских структур, сообщила пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.