Дегунинские вести
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Дегунинские вести

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Инвестор возведет технопарк в бывшей промзоне «Вагоноремонт»

Содействие в создании и развитии технопарка, который инвестор возведет по программе комплексного развития территорий (КРТ) на участке бывшей промзоны «Вагоноремонт» в районе Восточное Дегунино будет оказано со стороны городских структур, сообщила пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.

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