Промышленники Приморья обсудили с сенатором Александром Роликом актуальные проблемы отрасли

13 февраля в Штабе общественной поддержки Приморского края прошла встреча сенатора РФ от Приморского края Александра Ролика и членов Приморского регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей, сообщает PRIMPRESS.
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