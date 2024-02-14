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Промышленники Приморья обсудили с сенатором Александром Роликом актуальные проблемы отрасли

Промышленники Приморья обсудили с сенатором Александром Роликом актуальные проблемы отрасли

13 февраля в Штабе общественной поддержки Приморского края прошла встреча сенатора РФ от Приморского края Александра Ролика и членов Приморского регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей, сообщает PRIMPRESS.

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