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Газета.ру

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Axios: в США ищут способ остановить опасный ИИ с помощью других нейросетей

Axios: в США ищут способ остановить опасный ИИ с помощью других нейросетей

Крупнейшие американские разработчики искусственного интеллекта работают над многоуровневыми системами экстренной защиты, которые должны останавливать ИИ-агентов при опасном или непредсказуемом поведении.

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