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Движение «Ансар Аллах» захватило населенные пункты у Баб-эль-Мандебского пролива

Движение «Ансар Аллах» захватило населенные пункты у Баб-эль-Мандебского пролива

Контролирующее север Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Аллах» (хуситы) установило контроль над основными населенными пунктами вблизи Баб-эль-Мандебского пролива и на западном побережье Красного моря.

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