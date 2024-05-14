Задержан начальник Главного управления кадров Минобороны России

Еще один крупный военный чиновник задержан в России. После задержания замминистра обороны Тимура Иванова и фактического отстранения от должности министра Сергея Шойгу многие эксперты ожидали больших чисток в этом ведомстве.
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