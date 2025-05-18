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Выставка "Ночь музеев" открылась в музее космонавтики в Москве

Выставка "Ночь музеев" открылась в музее космонавтики в Москве

РЕН ТВ Выставка "Ночь музеев" открылась в музее космонавтики в Москве в честь 80-летия Победы."Выставка рассказывает удивительную историю летчиков пятого авиаполка, которые стали прообразами для фильма "В бой идут одни "старики", — отметила пресс-секретарь музея Александра Орлова.

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