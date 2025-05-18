РЕН ТВ Выставка "Ночь музеев" открылась в музее космонавтики в Москве в честь 80-летия Победы."Выставка рассказывает удивительную историю летчиков пятого авиаполка, которые стали прообразами для фильма "В бой идут одни "старики", — отметила пресс-секретарь музея Александра Орлова.