РЕН ТВ Выставка "Ночь музеев" открылась в музее космонавтики в Москве в честь 80-летия Победы."Выставка рассказывает удивительную историю летчиков пятого авиаполка, которые стали прообразами для фильма "В бой идут одни "старики", — отметила пресс-секретарь музея Александра Орлова.
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