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Ивановские новости

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В Ивановской области разбойника с ножом отправили в колонию особого режима на 8 лет

В Ивановской области разбойника с ножом отправили в колонию особого режима на 8 лет

Злоумышленник, напавший с ножом на жителя села Майдаково и похитивший 1500 рублей, проведёт 8 лет в колонии особого режима и выплатит 100 тысяч рублей компенсации.

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