Силы ПВО ВС России сбили беспилотник ВСУ в Крыму

В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО сбили беспилотник ВСУ в Крыму. «В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении ведомства.