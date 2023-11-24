The Hill: в Демократической партии США зреет раскол из-за поддержки Байденом Израиля

Издание The Hill пишет, что растущий раскол в Демократической партии США относительно действий американского президента Джо Байдена вокруг палестино-израильского конфликта становится серьезной политической проблемой для главы государства.
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