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Американский обозреватель Дор заявил, что США спровоцировали конфликт на Украине ради увеличения поставок своего СПГ

Американский обозреватель Дор заявил, что США спровоцировали конфликт на Украине ради увеличения поставок своего СПГ

Американский политический обозреватель Джимми Дор заявил, что власти США спровоцировали конфликт на Украине ради своей экономической выгоды, а также в попытке поссорить Москву и Берлин.

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