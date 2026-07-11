РПН: лихорадку Западного Нила в 2025 году зарегистрировали в 22 регионах России

Специалисты Роспотребнадзора (РПН) в 2025 году впервые зарегистрировали случаи заболевания лихорадкой Западного Нила (ЛЗН) в Республике Северная Осетия — Алания, Курганской и Кировской областях, а также в Забайкальском крае.
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