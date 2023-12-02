Ведущая Fox News Ингрэм: Байдену не удалось сдержать Трампа перед выборами

В Белом доме надеялись, что демонизация бывшего президента США Дональда Трампа вместе с уголовными обвинениями сработает в плюс действующему американскому лидеру Джо Байдену, считает ведущая Fox News Лора Ингрэм.
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