ЕС назвал войну России против Украины «экзистенциальной угрозой»Европейский Союз заявил, что война, развязанная Россией в Украине, — это «экзистенциальная угроза безопасности ЕС», говорится в сообщении Представительства ЕС в России.
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