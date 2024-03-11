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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бейкер Мейфилд согласовал новый контракт с «Тампа-Бэй» на $100 млн

Квотербек Бейкер Мейфилд продолжит выступления за «Тампа-Бэй Бакканирс». Клуб подписал с Мейфилдом 3-летний контракт, по которому квотербек сможет заработать от $50 млн (гарантированная сумма) до $115 млн со всеми бонусами.

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