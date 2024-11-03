Лавров: военно-техническое сотрудничество Турции и Украины вызывает недоумение

Военно-техническое сотрудничество Турции с Украиной вызывает недоумение на фоне стремления Анкары к посредничеству в российско-украинском конфликте, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете Hurriyet.
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