Молдова принимает финальный турнир Socca EuroCup 2025

В эти дни в Молдове проходит масштабное международное событие по мини-футболу. Финальный турнир Socca EuroCup 2025 пройдет с 4 по 8 июня на арене Orange Arena в Кишинёве, объединив 22 сильнейшие национальные сборные Европы, сообщает Федерация футбола Молдовы (FMF).