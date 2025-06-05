Молдова принимает финальный турнир Socca EuroCup 2025

В эти дни в Молдове проходит масштабное международное событие по мини-футболу. Финальный турнир Socca EuroCup 2025 пройдет с 4 по 8 июня на арене Orange Arena в Кишинёве, объединив 22 сильнейшие национальные сборные Европы, сообщает Федерация футбола Молдовы (FMF).
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