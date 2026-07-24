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Царьград

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МИД Китая подтвердил законность мер против филиппинских судов

МИД Китая подтвердил законность мер против филиппинских судов

Китай оправдывает свои меры против филиппинских судов у рифа Хуанъянь в Южно-Китайском море. Официал МИД КНР Линь Цзянь подчеркивает легитимность действий китайской береговой охраны и обвиняет Филиппины в провокациях, создающих напряжённость в регионе.

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