Китай оправдывает свои меры против филиппинских судов у рифа Хуанъянь в Южно-Китайском море. Официал МИД КНР Линь Цзянь подчеркивает легитимность действий китайской береговой охраны и обвиняет Филиппины в провокациях, создающих напряжённость в регионе.