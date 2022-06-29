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Эксперт: Скорпион — один из самых ревнивых знаков зодиака

Эксперт: Скорпион — один из самых ревнивых знаков зодиака

Мужчина-Скорпион — один из самых ревнивых знаков зодиака. Такой мужчина всю жизнь борется с системой и хочет видеть рядом с собой сильную Королеву с окружающими, которая моментально превращается в мягкую игривую кошечку после его рабочего дня.

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