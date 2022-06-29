Эксперт: Скорпион — один из самых ревнивых знаков зодиака

Мужчина-Скорпион — один из самых ревнивых знаков зодиака. Такой мужчина всю жизнь борется с системой и хочет видеть рядом с собой сильную Королеву с окружающими, которая моментально превращается в мягкую игривую кошечку после его рабочего дня.