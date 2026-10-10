Украина будет выплачивать долги Западу как минимум еще 35 лет - до 2061 года. Вернуть необходимо будет более 200 миллиардов долларов при условии, что киевский режим больше не будет пользоваться чужими деньгами.
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