Страна и люди
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Страна и люди

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Как минимум 35 лет в должниках: когда Украина вернет деньги МВФ

Как минимум 35 лет в должниках: когда Украина вернет деньги МВФ

Украина будет выплачивать долги Западу как минимум еще 35 лет - до 2061 года. Вернуть необходимо будет более 200 миллиардов долларов при условии, что киевский режим больше не будет пользоваться чужими деньгами.

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