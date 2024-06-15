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Петербургский дневник

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Военный суд оштрафовал женщину на 300 тысяч рублей за оправдание терроризма

Военный суд оштрафовал женщину на 300 тысяч рублей за оправдание терроризма

Она оставила комментарий об одобрении рейдов украинских террористов в Телеграм-канале Первый Западный окружной военный суд огласил приговор в отношении женщины, которая оставила комментарий в Телеграм об оправдании терроризма.

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