Военный суд оштрафовал женщину на 300 тысяч рублей за оправдание терроризма

Она оставила комментарий об одобрении рейдов украинских террористов в Телеграм-канале Первый Западный окружной военный суд огласил приговор в отношении женщины, которая оставила комментарий в Телеграм об оправдании терроризма.
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