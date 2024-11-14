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Экс-замгенсекретаря НАТО Гетемюллер предложила России сделать три уступки Трампу

Экс-замгенсекретаря НАТО Гетемюллер предложила России сделать три уступки Трампу

Избранный президент США Дональд Трамп мог бы предложить России три уступки в переговорах по украинскому конфликту, пишет экс-заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер в статье для Financial Times.

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АндрейБорков
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АндрейБорков
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