Экс-замгенсекретаря НАТО Гетемюллер предложила России сделать три уступки Трампу

Избранный президент США Дональд Трамп мог бы предложить России три уступки в переговорах по украинскому конфликту, пишет экс-заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер в статье для Financial Times.
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