От Берлина до Берлина: шедевры тульских оружейников привезли в Новосибирск

Снайперские винтовки, имперские палаши и алебарды, казачьи шашки и кавказские кинжалы – все виды оружия, о которых вы читали в книжках и видели в кино, до 6 июля будут выставлены в Новосибирском художественном музее.
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