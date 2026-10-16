Слушания по делу об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи прервали из-за плохого самочувствия подсудимой Екатерины Тарховой, которая пожаловалась на боль и онемение кисти.
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