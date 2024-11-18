Эволюция банана: от лесного фрукта до продукта ГМО

Бананы повсеместно считаются весьма полезным дополнением к ежедневному рациону. По большому счету, так оно и есть — эти фрукты обладают впечатляющим набором витаминов и минералов, позитивно влияющих на человеческий организм.
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