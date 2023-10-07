Россия ограничит въезд украинцам из третьих стран Правительство России ввело временный порядок въезда для граждан Украины от 14 лет и старше, прибывающих из третьих стран: они могут попасть в Россию только через КПП «Лудонка» в Псковской области или аэропорт Шереметьево, сообщил «Интерфакс».
"Начать с головы" Бастрыкин решил взяться за крышу для понаехавших
Комментарии
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алекс кузь
Глупость в том, что не может кучка псевдодворян решать проблемы в огромной стране. Удавили местное русское самоупраление. Все, типа, решают из москвы. Законы пачками, их никто не читает. На местах рулить должны общества сограждан, иметь свои фонды, определять политики для банков и прочих грабителей.
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1 д.
Регина Толстоброва
не надо их семьями завозить к нам. да и срок пребывания должен быть указан. Отработал свое - и домой.
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1 д.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Повторяю неоднократно . Эти "чудо строители " не имеют права работать на территории Российской федерации , поскольку у них нет разрешительных документов на обучение , сдачи экзаменов и присвоения квалификации по строительным и другим специальностям . Это категорически запрещает даже нахождение на территориях строительных площадок , да и на других объектах любых российских производств любого профиля !!!! Это не говоря о том , что нарушения начинаются при пересечении границ страны , где царит коррупция , крючкотворство и предательство интересов страны , ведь нет даже обычных заявок на их присутствие и необходимость в их использовании . Ко всему прочему проявляется прямой доступ к нашим технологиям , что опять-таки противоречит нашей национальной политике по утечке интеллектуальной собственности , м ы даже чертежи им отдаём в руки просто так . В общем проходной двор . И этому потворствует политика олигархов , поскольку это не их интерес и не их собственность олигархов . Горький пример тому на украине -всё продали , что могли . Уже наши проекты в авиастроении за свои приняли и строят , хоть и не удачно .
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1 д.
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