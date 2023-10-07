"Начать с головы" Бастрыкин решил взяться за крышу для понаехавших

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Повторяю неоднократно . Эти "чудо строители " не имеют права работать на территории Российской федерации , поскольку у них нет разрешительных документов на обучение , сдачи экзаменов и присвоения квалификации по строительным и другим специальностям . Это категорически запрещает даже нахождение на территориях строительных площадок , да и на других объектах любых российских производств любого профиля !!!! Это не говоря о том , что нарушения начинаются при пересечении границ страны , где царит коррупция , крючкотворство и предательство интересов страны , ведь нет даже обычных заявок на их присутствие и необходимость в их использовании . Ко всему прочему проявляется прямой доступ к нашим технологиям , что опять-таки противоречит нашей национальной политике по утечке интеллектуальной собственности , м ы даже чертежи им отдаём в руки просто так . В общем проходной двор . И этому потворствует политика олигархов , поскольку это не их интерес и не их собственность олигархов . Горький пример тому на украине -всё продали , что могли . Уже наши проекты в авиастроении за свои приняли и строят , хоть и не удачно .