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Парламентская газета

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В Москве планируют кратно увеличить штрафы за неочищенные крыши

В Москве планируют кратно увеличить штрафы за неочищенные крыши

Столичная комиссия по городскому хозяйству и жилищной политике рекомендовала Мосгордуме в несколько раз повысить штрафы для юридических лиц, владеющих нежилыми домами, за неубранные с крыш глыбы льда и снега.

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