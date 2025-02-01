В Москве планируют кратно увеличить штрафы за неочищенные крыши

Столичная комиссия по городскому хозяйству и жилищной политике рекомендовала Мосгордуме в несколько раз повысить штрафы для юридических лиц, владеющих нежилыми домами, за неубранные с крыш глыбы льда и снега.
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