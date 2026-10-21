В 15-37 в Ивановском районе на 2 километре автомобильной дороги «Курьяново-Ново-Талицы» 61-летний водитель автомобиля «Мазда 3», при повороте налево с правой полосы совершил столкновение с движущимся слева попутно автомобилем «Лада Х-рей», под управлением 43-летней женщины.