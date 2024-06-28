Адвокат Ярмуш: МУС выдал ордер на «арест» Шойгу, чтобы проявить активность

У сотрудников Международного уголовного суда (МУС) практически нет дел, а отрабатывать зарплату нужно, поэтому они и выдали ордер на «арест» экс-министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.
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