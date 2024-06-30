Как будет действовать Россия по новому приказу министра обороны по борьбе с беспилотниками США

Недавние заявления министра обороны России Андрея Белоусова о необходимости принятия мер в ответ на деятельность американских стратегических беспилотников над Черным морем вызвали большой интерес и волну обсуждений.
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