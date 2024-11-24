Пока Россия запускает ракету «Орешник», США предупреждают своих союзников

В свете последних событий, связанные с пуском российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник», отношения между Россией и США, а также их европейскими союзниками, проходят серьёзную проверку на прочность.
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