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Лучшие города для встречи 2024 года: ТОП-5 бюджетных мест, куда поехать в России

Лучшие города для встречи 2024 года: ТОП-5 бюджетных мест, куда поехать в России

Встречу Нового года можно сделать незабываемой, если «сменить картинку», отправившись в путешествие. Короткий «марш-бросок» в другие регионы по России не только позволит расширить кругозор, но и поможет перезагрузиться, отдохнуть и найти новые источники вдохновения.

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