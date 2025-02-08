Как зашить носок: простые и практичные способы

Эластичные, хлопковые, шерстяные — вне зависимости от состава материала, из которого изготовлены или связаны носки, их износ очевиден.
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