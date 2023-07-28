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В Калужской области обнаружили "залежалый" труп мужчины

В Калужской области обнаружили "залежалый" труп мужчины

В Калужской области следователи проводят проверку по факту обнаружения трупа мужчины. 26 июля у железнодорожной станции Ерденево Малоярославецкого района было найдено тело мужчины, труп пролежал достаточно долго, уже начались гнилостные изменения.

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